В Ставропольском крае завели два уголовных дела на главу Георгиевска Максима Клетина.

Его подозревают в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством. Как отмечает «Коммерсант», уголовные дела на Клетина завели после скандала с публикацией в интернете его переписки в мессенджере WhatsApp. Также в сети опубликовано видео с Клетиным, на котором он называет себя «приличной принцессой» и напоминает, что «принцесса в юности была серьезным преступником».