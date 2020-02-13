В Ставропольском крае завели два уголовных дела на главу Георгиевска Максима Клетина.

Его подозревают в использовании заведомо подложного документа и угрозе убийством. Как отмечает «Коммерсант», уголовные дела на Клетина завели после скандала с публикацией в интернете его переписки в мессенджере WhatsApp. Также в сети опубликовано видео с Клетиным, на котором он называет себя «приличной принцессой» и напоминает, что «принцесса в юности была серьезным преступником».
2020-02-13T04:04:00+03:00
2020-02-13T04:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 13 февраля 2020
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