Исполком РФС не будет сегодня обсуждать увеличение РПЛ до 18 клубов.

Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос. Таким образом, количество клубов, которые будут выступать в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2020/21, остается неизвестным. Большинство клубов РПЛ на общем собрании в середине января выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского «Зенита» и московского «Спартака».