Исполком РФС не будет сегодня обсуждать увеличение РПЛ до 18 клубов.

Как уточнил ТАСС источник в РФС, премьер-лига не обращалась к исполкому с предложением рассмотреть этот вопрос. Таким образом, количество клубов, которые будут выступать в высшем дивизионе российского футбола в сезоне-2020/21, остается неизвестным. Большинство клубов РПЛ на общем собрании в середине января выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского «Зенита» и московского «Спартака».
2020-02-13T03:12:00+03:00
2020-02-13T03:12:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 13 февраля 2020
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