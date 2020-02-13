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03:09, 13 февраля 2020

Глава РКН Александр Жаров может покинуть свою должность.

По информации «Ведомостей » и РБК, его могут назначить гендиректором «Газпром-медиа». Новым главой Роскомнадзора вместо Жарова может стать Андрей Липов, который сейчас возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Источники изданий отметили, что назначения Жарова и Липова только обсуждается, окончательного решения еще не принято.



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