Глава РКН Александр Жаров может покинуть свою должность.

По информации «Ведомостей » и РБК, его могут назначить гендиректором «Газпром-медиа». Новым главой Роскомнадзора вместо Жарова может стать Андрей Липов, который сейчас возглавляет управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Источники изданий отметили, что назначения Жарова и Липова только обсуждается, окончательного решения еще не принято.