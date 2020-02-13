Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон».

Как сообщил у себя в Твиттере сам Жданов, прокуратура Москвы вменяет ему злостное неисполнение решения суда об удалении фильма из интернета. Такое же уголовное дело расследуется в отношении объявленного в розыск бывшего директора ФБК Романа Рубанова. Основатель ФБК Алексей Навальный ранее утверждал, что фонд не может удалить фильм, поскольку тот опубликован в его личном ютьюб-канале.