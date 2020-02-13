США хотят назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

По сведениям газеты «Политико», главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Россией, но Дональд Трамп может настоять, чтобы в этот процесс был вовлечен Китай. По информации издания, поиски кандидатуры на эту должность администрация США ведет с конца прошлого года.