США хотят назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

По сведениям газеты «Политико», главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Россией, но Дональд Трамп может настоять, чтобы в этот процесс был вовлечен Китай. По информации издания, поиски кандидатуры на эту должность администрация США ведет с конца прошлого года.
2020-02-13T03:06:00+03:00
2020-02-13T03:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 13 февраля 2020
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