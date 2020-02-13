У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции.

Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, комментируя позицию России, которая воздержалась при голосовании соответствующей резолюции Совбеза ООН. Проект, подготовленный Великобританией и Германией утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, призывает к прекращению огня, содержит обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдать эмбарго на поставку вооружений сторонам и отказ от любой поддержки наемного военного контингента
2020-02-13T03:05:00+03:00
2020-02-13T03:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 13 февраля 2020
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