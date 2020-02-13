Восемь человек, предположительно граждане Украины, погибли в ДТП под Псковом.

Как сообщил ИФ источник в региональной службе транспортного надзора, водитель микроавтобуса, зарегистрированного в Украине при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком. Всего в микроавтобусе находились 9 человек. Водитель грузовика не пострадал.
2020-02-13T03:04:00+03:00
2020-02-13T03:04:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587086-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 13 февраля 2020
Загрузка комментариев...