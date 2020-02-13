Восемь человек, предположительно граждане Украины, погибли в ДТП под Псковом.

Как сообщил ИФ источник в региональной службе транспортного надзора, водитель микроавтобуса, зарегистрированного в Украине при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком. Всего в микроавтобусе находились 9 человек. Водитель грузовика не пострадал.