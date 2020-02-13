Российские биатлонисты сегодня выйдут на старт первой гонки чемпионата мира.

В нынешнем мировое первенство принимает итальянский Антхольц. Соревнования пройдут с 13 по 23 февраля. Награды будут разыграны в 12 дисциплинах. Российская команда подходит к турниру, имея серию из 26 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории.