Российские биатлонисты сегодня выйдут на старт первой гонки чемпионата мира.

В нынешнем мировое первенство принимает итальянский Антхольц. Соревнования пройдут с 13 по 23 февраля. Награды будут разыграны в 12 дисциплинах. Российская команда подходит к турниру, имея серию из 26 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории.
2020-02-13T02:12:00+03:00
2020-02-13T02:13:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 13 февраля 2020
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