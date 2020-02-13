Создание российской части международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» отстает на 7 лет.

Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году. При этом аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до 2027 года, когда завершится строительство участка автодороги «Владимир — Канаш».