Создание российской части международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» отстает на 7 лет.

Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году. При этом аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, но его полноценное функционирование будет невозможно до 2027 года, когда завершится строительство участка автодороги «Владимир — Канаш».
2020-02-13T02:09:00+03:00
2020-02-13T02:09:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 13 февраля 2020
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