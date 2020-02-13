Первый пилотируемый полет российского корабля «Орел» к МКС состоится в сентябре 2025 года.

Об этом говорится в материалах разработчика корабля – РКК «Энергия», представленных «Роскосмосу». В материалах также указано, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется на сентябрь 2024 года, а в сентябре 2023 года состоится первый полет «Орла» на орбиту без экипажа и посещения МКС. Ранее полет планировался на август-сентябрь 2023 года.
2020-02-13T02:08:00+03:00
2020-02-13T02:08:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 13 февраля 2020
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