У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции.

Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, комментируя позицию России, которая воздержалась при голосовании соответствующей резолюции Совбеза ООН. Проект, подготовленный Великобританией и Германией утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, призывает к прекращению огня, содержит обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдать эмбарго на поставку вооружений сторонам и отказаться от любой поддержки наемного военного контингента.
2020-02-13T02:06:00+03:00
2020-02-13T02:07:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 13 февраля 2020
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