У Москвы нет понимания, что стороны в Ливии готовы выполнять решения Берлинской конференции.

Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, комментируя позицию России, которая воздержалась при голосовании соответствующей резолюции Совбеза ООН. Проект, подготовленный Великобританией и Германией утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, призывает к прекращению огня, содержит обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдать эмбарго на поставку вооружений сторонам и отказаться от любой поддержки наемного военного контингента.