В Калужской области ищут женщину-водителя, которая сбила десятилетнюю девочку.

По информации регионального УМВД, виновница ДТП скрылась с места происшествия, ребенок госпитализирован с травмами. По сведениям РИА, водитель — жена местного священника, однако подтверждения этой информации нет. Калужская епархия от комментариев воздерживается.
2020-02-13T01:17:00+03:00
2020-02-13T02:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 13 февраля 2020
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