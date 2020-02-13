Дональд Трамп считает фаворитом предвыборной гонки среди демократов сенатора Берни Сандерса.

По словам президента, у Сандерса «очень хорошо идут дела», «людям нравится его программа». При этом Трамп отметил, что готов соперничать с Сандерсом и подтвердил готовность к дебатам с тем, кто одержит верх в гонке среди демократов. Ранее Сандерс стал победителем на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Он получил там

более 25% голосов.