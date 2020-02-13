Минюст внес в список СМИ-«иноагентов» «Радио Свобода».

Радиостаниция внесена в реестр как российское юридическое лицо. Поправки о СМИ-«иноагентах» вступили в силу в декабре. Согласно этому закону, СМИ, внесенные в реестр, должны маркировать соответствующим образом свои материалы. За нарушение закона предусмотрены штрафы.