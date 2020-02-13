Минюст внес в список СМИ-«иноагентов» «Радио Свобода».

Радиостаниция внесена в реестр как российское юридическое лицо. Поправки о СМИ-«иноагентах» вступили в силу в декабре. Согласно этому закону, СМИ, внесенные в реестр, должны маркировать соответствующим образом свои материалы. За нарушение закона предусмотрены штрафы.
2020-02-13T01:13:00+03:00
2020-02-13T01:14:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2587066-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 13 февраля 2020
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