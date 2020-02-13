МИД Израиля замораживает контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Это происходит на фоне публикации комссариатом черного списка предприятий, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу. Как заявил Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, Управление верховного комиссара поощряет кампанию бойкота Тель-Авива. Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Из них 94 расположены в Израиле, и 18 — на территории шести других государств.
2020-02-13T01:09:00+03:00
2020-02-13T01:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 13 февраля 2020
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