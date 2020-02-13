Совбез ООН принял резолюцию по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции.

Как передает ТАСС, Россия при голосовании воздержалась. В проекте резолюции содержится требование ко всем странам – членам ООН соблюдать условия оружейного эмбарго в отношении Ливии и прекращение любой поддержки наемного военного контингента. Проект резолюции также призывает все страны не вмешиваться в конфликт.
2020-02-13T01:06:00+03:00
2020-02-13T01:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 13 февраля 2020
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