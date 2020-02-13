Московская прокуратура вручила директору ФБК Ивану Жданову обвинительный акт о неисполнении решения суда.

Об этом сам Жданов сообщил у себя в Twitter. Речь идет об отказе удалить из ютуба основателя ФБК Алексея Навального фильм «Он Вам не Димон». Дело будет рассматривать Тверской суд Москвы. В фильме ФБК утверждалось, что олигарх Алишер Усманов передал усадьбу на Рублевке за 5 млрд рублей в качестве пожертвования фонду, который фактически контролировал Дмитрий Медведев.
2020-02-13T01:05:00+03:00
2020-02-13T01:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 13 февраля 2020
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