Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора студенту ВШЭ Егору Жукову.

Он осужден на три года условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Ему также запрещено личное администрирование сайтов в течение двух лет. Жуков был арестован прошлым летом после протестных акций в центре Москвы. Обвинение в участии в беспорядках с него было снято.
2020-02-13T01:04:00+03:00
2020-02-13T01:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 13 февраля 2020
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