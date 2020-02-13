Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора студенту ВШЭ Егору Жукову.

Он осужден на три года условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Ему также запрещено личное администрирование сайтов в течение двух лет. Жуков был арестован прошлым летом после протестных акций в центре Москвы. Обвинение в участии в беспорядках с него было снято.