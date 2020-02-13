Последствия нового типа коронавируса обсудят сегодня министры здравоохранения стран Евросоюза

Встречу проведут по инициативе Италии. Главной темой станет координация действий международного сообщества в борьбе против эпидемии коронавируса. Опасное заболевание помимо Италии выявили во Франции, Германии, ряде других стран Европы, а также формально вышедшей из состава ЕС Великобритании. Ситуация очень тревожная, коронавирус серьёзно угрожает здоровью населения, отмечают в Брюсселе. Там пытаются защитить своих граждан от новой инфекции. Учреждения в Брюсселе координируют усилия всех 27 стран-членов с целью предотвращения эпидемий. ЕС уже вывез из Китая больше пятисот европейских граждан. В Китай, где продолжает распространяться новый тип пневмонии, Брюссель направил 12 тонн гуманитарной помощи, в том числе противовирусные препараты и маски. На этом фоне Пекин вчера сообщил о самом низком с конца января количестве новых случаев заражения коронавирусом. До этого в правительстве страны не исключили, что вспышка заболевания может завершиться к апрелю.

От коронавируса умерло больше тысячи ста человек, число заражённых приближается к 45ти тысячам.