Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам «пензенского дела»

Он свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы, говорится в открытом письме на сайте Scientific.ru. Сбор подписей ученых и научных журналистов продолжается. В понедельник суд в Пензе приговорил семерых человек по делу о создании террористического сообщества сроком от 6 до 18 лет. Фигуранты ранее заявили, что признательные показания у них выбили под пытками.
2020-02-13T00:03:00+03:00
2020-02-13T00:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 13 февраля 2020
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