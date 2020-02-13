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00:03, 13 февраля 2020

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам «пензенского дела»

Он свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы, говорится в открытом письме на сайте Scientific.ru. Сбор подписей ученых и научных журналистов продолжается. В понедельник суд в Пензе приговорил семерых человек по делу о создании террористического сообщества сроком от 6 до 18 лет. Фигуранты ранее заявили, что признательные показания у них выбили под пытками.



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