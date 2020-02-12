В президентской гонке в США не осталось ни одного афроамериканца

Решил выбыть из гонки бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, сообщают американские СМИ. По итогам состоявшихся накануне праймериз в штате Нью-Гэмпшир Патрик занял одно из последних мест.

Таким образом, на данный момент в борьбе за то, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов, участвуют восемь человек — бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессвумен Тулси Габбард, сенатор Эми Клобушар, сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер.