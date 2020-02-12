Крупнейшая международная выставка мобильной индустрии отменена из-за коронавируса

Как сообщает агентство «Блумберг», об этом объявили организаторы после того, как от участия отказались более 40 компаний. Всемирный мобильный конгреcс должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля. Ежегодно выставку посещают около ста тысяч человек.