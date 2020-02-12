Крупнейшая международная выставка мобильной индустрии отменена из-за коронавируса

Как сообщает агентство «Блумберг», об этом объявили организаторы после того, как от участия отказались более 40 компаний. Всемирный мобильный конгреcс должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля. Ежегодно выставку посещают около ста тысяч человек.
2020-02-12T23:01:00+03:00
2020-02-12T23:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 12 февраля 2020
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