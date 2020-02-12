В администрации «Фейсбука» заявили об удалении более сотни аккаунтов, которые якобы связаны с российской разведкой

В пресс-службе компании сообщили, что они заблокированы за нарушение политики соцсети, направленной против иностранного вмешательства. В компании пояснили, что материалы, размещенные на этих страницах, в основном касались Украины и соседних с Россией стран.
2020-02-12T23:00:00+03:00
2020-02-12T23:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 12 февраля 2020
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