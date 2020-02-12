Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из-за угрозы коронавируса

Это объявили сегодня его организаторы. Ранее от участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие компании. Одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии должна была пройти с 24 по 27 февраля. Ежегодно ее посещают в Барселоне около ста тысяч человек.
2020-02-12T22:32:00+03:00
2020-02-12T22:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 12 февраля 2020
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