Патриарх Кирилл поедет на встречу предстоятелей поместных церквей в Иордании

Это сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, — передают информагентства. Ранее патриарх иерусалимский Феофил III предложил всем лидерам православных церквей собраться в Аммане для решения проблем раскола, вызванного предоставлением Украинской церкви независимости от Московского патриархата. Встреча ожидается в конце февраля.