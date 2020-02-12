Патриарх Кирилл поедет на встречу предстоятелей поместных церквей в Иордании

Это сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, — передают информагентства. Ранее патриарх иерусалимский Феофил III предложил всем лидерам православных церквей собраться в Аммане для решения проблем раскола, вызванного предоставлением Украинской церкви независимости от Московского патриархата. Встреча ожидается в конце февраля.
2020-02-12T22:31:00+03:00
2020-02-12T22:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 12 февраля 2020
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