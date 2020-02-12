Американское агентство Bloomberg утверждает, что Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко объединить две страны. В Кремле это отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что лидеры России и Белоруссии говорили об углублении интеграции в рамках союзного государства. Ранее, выступая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет входить в состав России.