Американское агентство Bloomberg утверждает, что Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко объединить две страны. В Кремле это отрицают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что лидеры России и Белоруссии говорили об углублении интеграции в рамках союзного государства. Ранее, выступая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет входить в состав России.
2020-02-12T22:31:00+03:00
2020-02-12T22:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 12 февраля 2020
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