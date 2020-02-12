ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с осужденным за убийство Бориса Немцова

В управлении ведомства по Иркутской области пообещали выяснить, в каких условиях содержится Заур Дадаев и как были сделаны снимки, передает РБК. Ранее волонтерский проект Scanner project нашли во «ВКонтакте» фото застолья в иркутской колонии для бывших силовиков с участием Дадаева