ФСИН начала проверку из-за фотографий застолья с осужденным за убийство Бориса Немцова

В управлении ведомства по Иркутской области пообещали выяснить, в каких условиях содержится Заур Дадаев и как были сделаны снимки, передает РБК. Ранее волонтерский проект Scanner project нашли во «ВКонтакте» фото застолья в иркутской колонии для бывших силовиков с участием Дадаева
2020-02-12T22:30:00+03:00
2020-02-12T22:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 12 февраля 2020
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