Китайская компания Huawei отрицает, что имела тайный доступ к данным пользователей по всему миру

В корпорации заявили, что американская газета The Wall Street Journal повторяют ложь, которую распространяют американские власти. По утверждениям источников газеты, в оборудование, произведенное Huawei, заложена возможность перехвата данных той или иной коммуникационной сети. В прошлом году Huawei в США была внесена в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
2020-02-12T22:05:00+03:00
2020-02-12T22:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 12 февраля 2020
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