Китайская компания Huawei отрицает, что имела тайный доступ к данным пользователей по всему миру

В корпорации заявили, что американская газета The Wall Street Journal повторяют ложь, которую распространяют американские власти. По утверждениям источников газеты, в оборудование, произведенное Huawei, заложена возможность перехвата данных той или иной коммуникационной сети. В прошлом году Huawei в США была внесена в черный список из-за угрозы национальной безопасности.