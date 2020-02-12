Зампред комитета ГД по информ. политике просит генпрокурора взять под личный контроль уголовное дело против Nginx

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов направил запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой взять на личный контроль уголовное дело в отношении сооснователей компании Nginx. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Следствие находится в замерзшем состоянии. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Кроме Игоря Сысоева и его ближайшего окружения никто не допрошен — ни свидетели, ни потерпевшие. То есть ситуация очень странная. Именно поэтому я обратился к генпрокурору. Надеюсь, он запросит материалы дела на проверку», — сказал А.Свинцов.

Он добавил, что также лично передал обращение Сысоева председателю комитета по информационной политике Александру Хинштейну.

12 декабря в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. По некоторым данным, причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

Как рассказал А.Свинцов, к нему на личный прием пришел адвокат вместе с самим разработчиком программы. «Они мне объяснили, как все происходило. С 2002 года Сысоев на домашнем компьютере в свободное от работы время разрабатывал этот программный продукт, который долгие годы находился в открытом доступе. Впоследствии он организовал юридическое лицо, закрепил все права на продукт и продолжал его дорабатывать. Но через 17 лет его бывший работодатель в лице компании Рамблер решил предъявить права на данный продукт», — уточнил депутат.

С точки зрения А.Свинцова, данный спор является «сугубо имущественным». «Сам Сысоев готов судиться и предъявить все доказательства, никуда из Москвы уезжать не собирается», — заключил он.