В Тюменской области уволили следователя, отметившего свое повышение под крики «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»

Сотрудник регионального управления СК Рафик Аглиуллин, как говорят в ведомстве, лишился своей должности по «дискредитирующим основаниям». Там считают, что он нарушил присягу – при этом не уточняется, какой именно пункт. Аглиуллин, по данным тюменского агентства «Новый день», оказался запечатлен на видеоролике, снятом, как отмечается, в одном из тюменских ресторанов. Утверждается, что там теперь уже экс-следователь праздновал получение звания майора. В празднике, по данным издания, также участвовал ранее судимый по обвинению в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью Денис Девкин. Согласно видеоролику, он выкрикивал лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» (или «арестантский уклад един»), позируя с сотрудниками силовых ведомств. При этом, как отмечается, они практически никак на это не отреагировали. Сам Девкин в интервью газете «Комсомольская правда» утверждает, что был нетрезв и пошутил, а силовики сделали ему замечание и выгнали с праздника. Как именно он попал за стол и как связан с присутствовашими, не уточняется.

Это уже не первый случай за последнее время, когда силовики оказываются вместе с ранее судимыми людьми на одной видеозаписи. Так в январе прошлого года полиция в Хабаровском крае начала проверку после появления видео, на котором ее сотрудники, как утверждается, были запечатлены на похоронах криминального авторитета. Позднее в краевом МВД эти сведения назвали ложью.