Камбоджа примет круизный лайнер «Вестердам», который не пускают другие страны из-за боязни коронавируса

Судно уже больше недели ищет подходящую гавань. Ожидается, что завтра лайнер сможет причалить в одном из портов Камбоджи, — пишет японское агентство Kiodo. Лайнер покинул Гонконг 1 февраля, на его борту больше 2 тысяч пассажиров и членов экипажа. Предполагалось, что 15 февраля они высадятся в японской Йокогаме, где сейчас на карантине находится круизный лайнер Diamond Princess. Там коронавирус выявлен почти у 200 человек.