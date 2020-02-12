Камбоджа примет круизный лайнер «Вестердам», который не пускают другие страны из-за боязни коронавируса

Судно уже больше недели ищет подходящую гавань. Ожидается, что завтра лайнер сможет причалить в одном из портов Камбоджи, — пишет японское агентство Kiodo. Лайнер покинул Гонконг 1 февраля, на его борту больше 2 тысяч пассажиров и членов экипажа. Предполагалось, что 15 февраля они высадятся в японской Йокогаме, где сейчас на карантине находится круизный лайнер Diamond Princess. Там коронавирус выявлен почти у 200 человек.
2020-02-12T21:32:00+03:00
2020-02-12T21:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 12 февраля 2020
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