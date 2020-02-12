Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

Об этом сегодня сообщили в компании. В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных. Однако, недавно американские СМИ сообщили, что телефон основателя компании Amazon, богатейшего человека мира Джеффа Безоса был взломан, когда он получил вредоносный файл в WhatsApp.
2020-02-12T21:31:00+03:00
2020-02-12T21:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 12 февраля 2020
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