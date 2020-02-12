Во Франции началось расследование в рамках дела об убийстве мальтийской журналистки Дафны Галиции

Это связано с жалобой ее родственников и международной организации «Репортеры без границ». Она направлена против мальтийского предпринимателя Йоргена Фенека, которому в его стране предъявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Французская прокуратура выяснит, задействовал ли он свои активы во Франции для возможного финансирования преступления.
2020-02-12T21:31:00+03:00
2020-02-12T21:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 12 февраля 2020
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