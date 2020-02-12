Суд в Калининграде вернул полиции иск к СМИ из-за публикаций о задержанном, который насмерть обварился в ОВД

Как сообщает издание «Новый Калининград», в документе были обнаружены недостатки. Ранее местное управление МВД потребовало от газеты «Новые колеса» удалить статью под названием «Сварили заживо: футболист Иван Вшишков зверски убит в полиции». Мужчина скончался в октябре. В МВД уверяли, что он сам оторвал батарею и обварился насмерть. СК возбудил уголовное дело о халатности.
2020-02-12T21:29:00+03:00
2020-02-12T21:30:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:29, 12 февраля 2020
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