Суд в Калининграде вернул полиции иск к СМИ из-за публикаций о задержанном, который насмерть обварился в ОВД

Как сообщает издание «Новый Калининград», в документе были обнаружены недостатки. Ранее местное управление МВД потребовало от газеты «Новые колеса» удалить статью под названием «Сварили заживо: футболист Иван Вшишков зверски убит в полиции». Мужчина скончался в октябре. В МВД уверяли, что он сам оторвал батарею и обварился насмерть. СК возбудил уголовное дело о халатности.