Журналисты Reuters будут оценивать достоверность фото, видео и постов в Фейсбуке и Инстаграме

Партнерская программа будет действовать не только в период подготовки к президентским выборам в США в этом году, но и после их завершения. Об этом говорится на сайте информагентства. Проверять контент будут только у пользователей в Соединенных Штатах. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентских выборы 2016-го года с помощью сетевых троллей. Кремль это отрицает.
2020-02-12T21:02:00+03:00
2020-02-12T21:02:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 12 февраля 2020
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