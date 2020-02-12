Журналисты Reuters будут оценивать достоверность фото, видео и постов в Фейсбуке и Инстаграме

Партнерская программа будет действовать не только в период подготовки к президентским выборам в США в этом году, но и после их завершения. Об этом говорится на сайте информагентства. Проверять контент будут только у пользователей в Соединенных Штатах. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентских выборы 2016-го года с помощью сетевых троллей. Кремль это отрицает.