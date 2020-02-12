Минюст внес дочернюю структуру «Радио Свобода» в реестр СМИ-иностранных агентов

Речь идет о компании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которая была зарегистрирована в России в конце января этого года. Недавно директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщил, что медиакорпорация зарегистрировала в России региональную общественную организацию для соответствия с требованием для СМИ-иноагентов. Сама «Радио Свобода» и ее региональные российские проекты в черном списке с 2017 года.
2020-02-12T21:02:00+03:00
2020-02-12T21:02:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 12 февраля 2020
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