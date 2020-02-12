Премьер Михаил Мишустин назначил замминистра спорта двоюродного брата Рамзана Кадырова

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Одес Байсултанов в своем Инстаграме поблагодарил руководство страны и главу Чечни.

Непосредственным начальником родственника Кадырова является министр спорта Олег Матыцин, который в 2012-ом году был признан судом виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель российского госуниверситета спорта и туризма под Черкизовский рынок. Бывший ректор этого вуза был оштрафован на 20 тысяч рублей, — напоминает агентство РАПСИ. Позже он был освобожден от наказания за истечение срока давности.