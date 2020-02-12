Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Одес Байсултанов в своем Инстаграме поблагодарил руководство страны и главу Чечни.
Непосредственным начальником родственника Кадырова является министр спорта Олег Матыцин, который в 2012-ом году был признан судом виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель российского госуниверситета спорта и туризма под Черкизовский рынок. Бывший ректор этого вуза был оштрафован на 20 тысяч рублей, — напоминает агентство РАПСИ. Позже он был освобожден от наказания за истечение срока давности.
Премьер Михаил Мишустин назначил замминистра спорта двоюродного брата Рамзана Кадырова
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Одес Байсултанов в своем Инстаграме поблагодарил руководство страны и главу Чечни.