Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

В открытом письме говорится, что откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы. В нем подчеркивается, что, в отличие от выдуманных терактов, решение по этому делу и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности. Открытое письмо опубликовано на сайте Scientific.ru. Сбор подписей ученых и научных журналистов продолжается, на данный момент в списке больше 150 фамилий. В понедельник суд в Пензе приговорил семерых человек по делу о создании террористического сообщества сроком от 6 до 18 лет. Фигуранты ранее заявили, что признательные показания у них выбили под пытками.