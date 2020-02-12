Дмитрий Медведев будет обучать участников партийного проекта «Единой России»

Лидер партии может для кого-то из них стать наставником, — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, проект под названием «ПолитСтартап» является прозрачным и честным механизмом обновления власти, — передает Интерфакс.
2020-02-12T20:31:00+03:00
2020-02-12T20:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 12 февраля 2020
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