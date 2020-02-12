Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в России из-за эпидемии коронавируса в Китае

По словам главы департамента радиоэлектронной промышленности Василия Шпака, на складах телефонов достаточно, — передает ТАСС. Ранее в компании, которой принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк» сообщили, что закрытие производства в Китае может привести к нехватке телефонов и их подорожанию уже к началу весны. В то же время, в компаниях «Связной», «Мегафон» и Re:store отметили, что не получали уведомлений об изменениях в графике поставок.
2020-02-12T20:31:00+03:00
2020-02-12T20:31:53+03:00
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20:31, 12 февраля 2020
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