Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в России из-за эпидемии коронавируса в Китае

По словам главы департамента радиоэлектронной промышленности Василия Шпака, на складах телефонов достаточно, — передает ТАСС. Ранее в компании, которой принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк» сообщили, что закрытие производства в Китае может привести к нехватке телефонов и их подорожанию уже к началу весны. В то же время, в компаниях «Связной», «Мегафон» и Re:store отметили, что не получали уведомлений об изменениях в графике поставок.