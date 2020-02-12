Директор ФБК Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ

Прокуратура вручила директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову обвинительный акт по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ Дмитрии Медведеве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам И.Жданов.
«Сегодня я был вызван в прокуратуру Москвы, где мне вручили обвинительный акт и сказали, что дело будет передано в Тверской районный суд на этой неделе», — уточнил он.
Как напомнил И.Жданов, фильм «Он вам не Димон» размещен на YouTube-канале основателя ФБК, политика Алексея Навального. «Поэтому я даже если бы хотел, удалить его не смог. Кроме того, все данные, представленные в фильме, подтверждаются фотографиями, документами, видеозаписями и прочими доказательствами», — заключил он.
31 мая 2017 года Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование. Эти заявления содержались в фильме «Он вам не Димон», который был снят ФБК и размещен в интернете. Мосгорсуд изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно. Сам Навальный и сотрудники фонда после решения суда заявили, что исполнять его не будут.
Позднее Жданов сообщил, что требования Люблинского суда о выпуске опровержения в Facebook и на видеопортале YouTube были исполнены, но удаление материала на сайте Навального и удаление ролика на YouTube неисполнимы для ФБК.
Фильм «Он вам не Димон» рассказывает об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые, по данным ФБК, тайно находятся в распоряжении Медведева.
Как утверждается в фильме, эти богатства были куплены на «пожертвования» олигархов и кредиты госбанков, приобретенные через сеть некоммерческих фондов, находящихся под управлением одноклассников Медведева. Всего по такой схеме было получено по меньшей мере 70 миллиардов рублей.
Директор ФБК Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ
Прокуратура вручила директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову обвинительный акт по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ Дмитрии Медведеве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам И.Жданов.