Директор ФБК Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ

Прокуратура вручила директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову обвинительный акт по делу о неудалении фильма «Он вам не Димон» о бывшем премьере РФ Дмитрии Медведеве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам И.Жданов.

«Сегодня я был вызван в прокуратуру Москвы, где мне вручили обвинительный акт и сказали, что дело будет передано в Тверской районный суд на этой неделе», — уточнил он.

Как напомнил И.Жданов, фильм «Он вам не Димон» размещен на YouTube-канале основателя ФБК, политика Алексея Навального. «Поэтому я даже если бы хотел, удалить его не смог. Кроме того, все данные, представленные в фильме, подтверждаются фотографиями, документами, видеозаписями и прочими доказательствами», — заключил он.

31 мая 2017 года Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о якобы наличии у него судимости за изнасилование. Эти заявления содержались в фильме «Он вам не Димон», который был снят ФБК и размещен в интернете. Мосгорсуд изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно. Сам Навальный и сотрудники фонда после решения суда заявили, что исполнять его не будут.

Позднее Жданов сообщил, что требования Люблинского суда о выпуске опровержения в Facebook и на видеопортале YouTube были исполнены, но удаление материала на сайте Навального и удаление ролика на YouTube неисполнимы для ФБК.

Фильм «Он вам не Димон» рассказывает об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые, по данным ФБК, тайно находятся в распоряжении Медведева.

Как утверждается в фильме, эти богатства были куплены на «пожертвования» олигархов и кредиты госбанков, приобретенные через сеть некоммерческих фондов, находящихся под управлением одноклассников Медведева. Всего по такой схеме было получено по меньшей мере 70 миллиардов рублей.