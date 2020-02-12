Посылки со взрывчаткой в Нидерландах были направлены с целью вымогательства

Об этом сообщила местная газета «Телеграф» со ссылкой на источники. По ее сведениям, отправитель посылок потребовал от компании определенную сумму в биткоинах и пригрозил, что, если не получит деньги, то в офисы будут направлены новые посылки со взрывчаткой. Сегодня в Нидерландах прогремели два взрыва: один в Центральном отделении по сортировки почты банка ABN Amro, другой – в офисе японской компании Rikoh. Пострадавших нет.