Посылки со взрывчаткой в Нидерландах были направлены с целью вымогательства

Об этом сообщила местная газета «Телеграф» со ссылкой на источники. По ее сведениям, отправитель посылок потребовал от компании определенную сумму в биткоинах и пригрозил, что, если не получит деньги, то в офисы будут направлены новые посылки со взрывчаткой. Сегодня в Нидерландах прогремели два взрыва: один в Центральном отделении по сортировки почты банка ABN Amro, другой – в офисе японской компании Rikoh. Пострадавших нет.
2020-02-12T20:02:00+03:00
2020-02-12T20:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 12 февраля 2020
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