В Петербурге в отношении двух сотрудников Росгвардии завели еще десять уголовных дел

В Петербурге в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые, по версии следствия, подбросили наркотики подростку, завели еще десять уголовных дел. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат одного из потерпевших Дмитрий Герасимов. По его словам, весной-летом прошлого года обвиняемые Никита Лаврентьев и Александр Бойков составили липовые протоколы об административном правонарушении в отношении трех человек. В одном из случаев они заставили мужчину дать им 20 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии находятся под арестом с июля.