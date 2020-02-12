В Петербурге в отношении двух сотрудников Росгвардии завели еще десять уголовных дел

В Петербурге в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые, по версии следствия, подбросили наркотики подростку, завели еще десять уголовных дел. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат одного из потерпевших Дмитрий Герасимов. По его словам, весной-летом прошлого года обвиняемые Никита Лаврентьев и Александр Бойков составили липовые протоколы об административном правонарушении в отношении трех человек. В одном из случаев они заставили мужчину дать им 20 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии находятся под арестом с июля.
2020-02-12T20:02:00+03:00
2020-02-12T20:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 12 февраля 2020
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