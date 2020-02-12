Пистолет, из которого застрелился в суде экс-начальник управления ФСИН, был получен в качестве награды за службу в МВД

Пистолет, из которого застрелился в суде бывший начальник управления ФСИН, был им получен в качестве награды за службу в МВД. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Александр Котельницкий. 71-летний Виктор Свиридов сегодня покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, где его приговорили к 3 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве 10 миллионов рублей. По словам адвокатов, у него была четвертая стадия рака и суду были представлены соответствующие справки.