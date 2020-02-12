Опубликованы фотографии застолья в иркутской колонии с участием Заура Дадаева

Он был осужден по делу об убийстве Бориса Немцова. На снимке во «Вконтакте» обратил внимание сайт Scanner Project, при этом снимок, где Дадаев и около десятка других мужчин сидят в большой комнате за накрытым столом появился в соцсети еще в июле 2018-го года.

Издание «Открытые медиа» обнаружило, что заключенные из той же колонии №3 в Иркутской области регулярно проводит такие застолья. На снимках мужчины не в положенных им тюремных робах, а в свободной одежде. У некоторых в руках запрещенные в колонии мобильные телефоны. Как бывший силовик, Дадаев должен содержаться в колонии для экс-сотрудников правоохранительных органов.