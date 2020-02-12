Началась проверка по факту гибели военнослужащего под Белгородом

Тело контрактника без признаков насильственной смерти обнаружили накануне местные жители. В пресс-службе Западного военного округа сказали ТАСС, что возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства. Что именно произошло – не уточняется.
2020-02-12T19:31:00+03:00
2020-02-12T19:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 12 февраля 2020
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