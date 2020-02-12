Сенат Италии разрешил привлечь к суду бывшего главу МВД Маттео Сальвини

Поводом стал введенный летом запрет на допуск в страну нелегальных мигрантов. Как передает агентство Associated Press, расследование может помешать попыткам Сальвини вывести его партию «Лига» из оппозиции и стать премьер-министром. В случае обвинительного приговора, Сальвини может грозить до 15 лет лишения свободы.