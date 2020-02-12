Сенат Италии разрешил привлечь к суду бывшего главу МВД Маттео Сальвини

Поводом стал введенный летом запрет на допуск в страну нелегальных мигрантов. Как передает агентство Associated Press, расследование может помешать попыткам Сальвини вывести его партию «Лига» из оппозиции и стать премьер-министром. В случае обвинительного приговора, Сальвини может грозить до 15 лет лишения свободы.
2020-02-12T19:30:00+03:00
2020-02-12T19:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 12 февраля 2020
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