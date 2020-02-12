Россия отвергает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям Сирии

Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Аналогичную позицию озвучили в Минобороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что российские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.
2020-02-12T19:30:00+03:00
2020-02-12T19:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 12 февраля 2020
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