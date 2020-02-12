В администрации Фейсбука заявили, что предотвратили операцию российской разведки против Украины

Удалены десятки аккаунтов и групп, которые размещали на русском, украинском и английском новости, в частности, о российской военной кампании в Сирии и о сбитом на Украине пассажирском самолете. Как пишут «Ведомости», расследование Фейсбука показало связи владельцев удаленных аккаунтов с российской военной разведкой. Комментариев со стороны Минобороны России пока нет.