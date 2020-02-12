Поправка о том, что экс-президент может стать пожизненным сенатором, будет распространяться на всех бывших лидеров

Поправка в Конституцию о том, что экс-президент может стать пожизненным сенатором, будет распространяться на всех бывших лидеров России. Это сказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Сегодня его комитет одобрил эту поправку. Крашенинников добавил, что всего поступили к рассмотрению более 190 поправок, — передает Интерфакс.
2020-02-12T19:03:00+03:00
2020-02-12T19:04:29+03:00
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19:03, 12 февраля 2020
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